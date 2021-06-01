أوبك تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط خلال الربع الأخير من العام 99 مليون برميل يوميا

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من عام 2021 سيتجاوز 99 مليون برميل يوميا، وهو ما يعيد المؤشر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا.

موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع منظمة أوبك عن باركيندو قوله: "... نتوقع أن يتجاوز الطلب 99 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع، مما يعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة".

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة تتراوح ما بين 2 و3 في المئة، حيث تجاوز سعر برميل النفط ماركة برنت 71 دولاراً، للمرة الأولى منذ 8 آذار/مارس، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.

كما أفادت هذه البيانات بارتفاع سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.29 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 68.5 دولار.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.3 في المئة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6 في المئة خلال أيار/مايو الماضي. وارتفعت أسعار المواد الخام على خلفية تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب وسط تخفيف قيود الحجر الصحي في عدد من الدول، فضلاً عن التوقعات ببدء موسم السفر في الولايات المتحدة.