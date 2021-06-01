وزير سعودي: تطعيمات كورونا تعيد التوازن لسوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، إن تطعيمات كورونا حول العالم، تعمل على إعادة التوازن إلى سوق النفط.

وتابع الوزير السعودي، إن هناك دلائل واضحة على تحسن الطلب على النفط، حسب صحيفة "الشرق".

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وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق #النفط، الطلب الأمريكي والصيني يتحسن#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/YJeoVWGYYe — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) June 1, 2021

وأوضح أن السوق يرحب بمعروض إضافي من قبل تحالف "أوبك +".

وأشار إلى أن الطلب الصيني والأمريكي على النفط في تحسن بسبب تطعيمات كورونا.

غير أن الوزير السعودية اعتبر، فى الوقت نفسه، أن "الأفق ما زال غائما".