وزير سعودي: تطعيمات كورونا تعيد التوازن لسوق النفط

وتابع الوزير السعودي، إن هناك دلائل واضحة على تحسن الطلب على النفط، حسب صحيفة "الشرق".
#عاجل— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) June 1, 2021
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق #النفط، الطلب الأمريكي والصيني يتحسن#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/YJeoVWGYYe
وأوضح أن السوق يرحب بمعروض إضافي من قبل تحالف "أوبك +".
وأشار إلى أن الطلب الصيني والأمريكي على النفط في تحسن بسبب تطعيمات كورونا.
غير أن الوزير السعودية اعتبر، فى الوقت نفسه، أن "الأفق ما زال غائما".
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