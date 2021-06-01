تسجيل
20:17 GMT01 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مواطن أردني يقوم بتوزيع الحلو على الزبائن والمارة بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في مدينة عمان، الأردن 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

    نظرة ائتمانية سلبية.. كيف يؤثر تصنيف وكالة "فيتش" على اقتصاد الأردن؟

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047011324_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_a7985de6c92e5aed550898689aae7b32.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202106011049135967-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F/

    وسط التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها الأردن جراء انتشار فيروس كورونا، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين، توقعاتها بشأن الديون الحكومية في الأردن.

    وتوقعت الوكالة وصول الديون إلى الذروة خلال العام الجاري مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية. كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5% في عام 2021 و3.0% في 2022.

    مطار الملكة علياء في الأردن
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    الأردن يعفي الوافدين من عدة دول من إجراء فحص كورونا
    وفي الوقت الذي أكد فيه البعض إيجابية تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، يرى آخرون أن هذا التصنيف يضر بالاقتصاد ويزيد الأعباء الحكومية، ويقلل الفرص الاستثمارية.

    تصنيف سلبي

    ووضعت الوكالة  تصنيف الأردن الائتماني عند درجة "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

    وأشارت إلى أن التوقعات السلبية تكشف مخاطر زيادة الدين الحكومي بالأردن في ظل تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب.

    وتوقعت الوكالة انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و2.7% في 2022.

    إنجاز أردني

    اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، أن تقرير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، ثبت التصنيف الائتماني للأردن، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يعشيها الأردن، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

    صورة للمعان الغلاف الجوي للأرض، التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية أثناء مهمة خارج المركبة، 2018
    © Photo / NASA
    "حدث ما لا مفر منه"... حطام يرتطم بمحطة الفضاء الدولية ينذر بـ"قنبلة موقوتة"... صور
    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم لم تستطيع الكثير من الدول مقاومتها، مما أدى إلى تقليل التصنيف الائتماني لها، أما تثبيت التصنيف الأردني فيعتبر شيئًا إيجابيًا في هذه المرحلة.

    وأكد أن الأردن يملك الكثير من المقومات والأدوات الاقتصادية التي يستطيع من خلالها مواجهة هذه المرحلة، واستخدامها بشكل أفضل لتحريك العجلة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

    مخاطر اقتصادية كبيرة

    من جانبها اعتبرت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن تثبيت وكالة "فيتش" العالمية تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند "-BB" ، وتأكيدها على  نظرة مستقبلية "سلبية" للاقتصاد الأردني يُبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في الأردن.

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، أكد مسؤولون في الحكومة الأردنية أن موازنة 2021 هي الأصعب على الإطلاق، وعزت المصادر ذلك لما خلفته جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على كافة مناحي الحياة في الأردن كغيره من دول العالم، بالمقابل بالغت الدولة الأردنية في التعاطي مع هذا الملف الذي تقدم على غيره، فدحضت معه المشاكل الاقتصادية العصيبة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني وتم غض الطرف عنها وقضت الحكومة شهورا طويلة تبحث في ملف "كورونا" وأهملت معه مخلفاته.

     وتابعت: "التصنيفات العالمية كتصنيفات وكالة فيتش تعتبر مؤشرا هاما يُظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة  ما على السداد،  وأن تثبيت تصنيف الأردن عند "-BB" يؤكد أن الدولة قد يكون لديها القدرة على سداد الديون مع وجود مخاطر كبيرة، كما أن هذا التصنيف المتأخر يرفع من كلفة الديون على المملكة، ويزيد تكاليف الاقتراض الأجنبي".

    معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية
    © AP Photo / Dan Balilty
    رئيس الموساد يكشف اختراق "قلب إيران" والعمليات الأكثر سرية في جلسة الوداع
    وترى العبسة أن هذا التصنيف الائتماني الأخير الذي ثبت الأردن عند درجات مخاطر عالية جاء نتيجة لعدة أسباب أهمها ارتفاع الدين العام وتوسع عجز الموازنة بنسب كبيرة كما أن هناك تدهورا في مؤشرات اقتصادية أخرى كارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتراجع حجم الاستثمارات المحلية والخارجية مع توقعات بانخفاض حجم الإيرادات غير الضريبية بنسبة ملموسة، مع عدم وجود خطة إنقاذ اقتصادي قابلة للتطبيق.

    وأضافت: "أكثر ما يؤرق الموازنة العامة للدولة ارتفاع قيمة تكاليف الدين التي قاربت الملياري دينار أردني (2.8 مليار دولار أمريكي) وهذا الرقم مرشح للزيادة مع خطورة التعرض لعدم السداد، عدا عن أن حصول المملكة على قروض خارجية جديدة أو رغبتها في طرح سندات في الأسواق العالمية سيكون حتما مرتفع التكاليف مما يضفي مشاكل جديدة على الموازنة العامة.

    وعن مدى التأثير، أشارت الخبيرة الاقتصادية أن التصنيف الجديد سيؤثر على المستثمر الخارجي الذي يرى في هذا التصنيف بأن الاستثمار في الاقتصاد الأردني غير مجدي، عدا عن ذلك فإن اهتمام الدولة سينصب على سداد الدين وخدمته ما يعني ترحيل مشاريع التنمية إلى أجل غير مسمى، بل ومن شأن هذا التصنيف أن يراكم مشاكل الدين العام وخدمته التي أصبحت عبئأ ثقيلا لا يقوى الاقتصاد الأردني في وضعه الحالي على حمله.

    وأكملت: "عجز الحكومة اتسع إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، من 1.4٪ في العام 2019، مدفوعًا بانهيار 40٪ في الإيرادات غير الضريبية، حتى مع تسجيل الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 6٪ على خلفية جهود الحكومة لتحسين تحصيل الضرائب، وتم احتواء نمو الإنفاق عند 4٪، مما يعكس حزمة متواضعة لدعم الوباء وتدابير موازنة للتحكم في الإنفاق، بما في ذلك تجميد التوظيف في الخدمة المدنية والمكافآت، والتي تم تمديدها منذ ذلك الحين حتى عام 2021، وفي الوقت نفسه، كان عجز الميزانية المركزية للحكومة 7.0 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من 3.3٪ في عام 2019.

    وأكدت "فيتش" أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي بالأردن وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب.

    انظر أيضا:

    بلقيس تأكل من يد سيف نبيل وتتخطى مشكلة انفصالها بثقة... فيديو
    حلا الترك ترقص مع جاد شويري على الشاطئ في أغنية جديدة أطلقتها اليوم... فيديو
    رئيس الموساد يكشف اختراق "قلب إيران" والعمليات الأكثر سرية في جلسة الوداع
    تيم حسن يكشف عن ختام "الهيبة" القاتل... صور
    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    من اليسار إلى اليمين: الرئيس السوري الحالي بشار الأسد (موالد عام 1965)، برفقة والده حافظ الأسد، ووالدته أنيسة مخلوف، وأخوته: ماهر، مجد، بشرى، وباسل، أوائل السبعينات.
    كانوا أطفالا ذات يوم... سياسيو المستقبل الصغار
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة إنستغرام
    الحسابات الأكثر شعبية على منصة "إنستغرام"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك