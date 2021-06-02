النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة "أوبك+" وتوقعات الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 67.90 دولار بحلول الساعة 06:24 بتوقت غرينتش، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1 بالمئة في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الاثنين. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 70.47 دولار للبرميل، مما يضاف إلى ارتفاع 1.3 بالمئة خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس/ آذار. وفقا لـ "رويترز".

اتفقت "أوبك+" أمس الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في وقت لاحق من العام، إذ ترى "أوبك+" أن السوق ستشهد انخفاضا كبيرا في المخزونات بين سبتمبر/ أيلول ونهاية العام".