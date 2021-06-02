تقرير: سوق الوظائف العالمية‭ ‬لن تتعافى من الجائحة قبل 2023 على الأقل

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يظل 220 مليون شخص على الأقل عاطلين عن العمل على مستوى العالم خلال العام الحالي، وهو ما يزيد كثيرا عن مستويات ما قبل الجائحة، في ظل تعاف ضعيف لسوق العمل يفاقم التفاوت الحالي.

وتتوقع المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحسنا ليهبط العدد إلى 205 ملايين عاطل في العام المقبل، ولكنه مستوى لا يزال أعلى من 187 مليونا سُجلت في 2019 قبل الضرر الكبير الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا.

La crise du marché du travail créée par le #COVID19 est loin d'être terminée.



👉👉Consultez le dernier rapport de l'OIT: https://t.co/ynTZwCU2lK pic.twitter.com/7eTg1AiD5Z — Organisation internationale du Travail (@OITinfo) June 2, 2021

ووفقا لنماذج منظمة العمل، يضاهي ذلك معدل بطالة عالمية 6.3 بالمئة لهذا العام، يهبط إلى 5.7 بالمئة العام المقبل وإن ظل أعلى من معدل ما قبل الجائحة البالغ 5.4 بالمئة في 2019.

وقالت المنظمة في تقرير عن آفاق التوظيف والآفاق الاجتماعية في العالم في 2021: "نمو التوظيف سيكون غير كاف لتعويض الخسائر التي حدثت حتى عام 2023 على الأقل".

وقال التقرير إن النساء والشبان والملياري شخص العاملين في قطاعات غير رسمية هم الأكثر تضررا، إذ يزيد حاليا عدد العاملين في شتى أنحاء العالم الذي يصنفون كفقراء أو يعانون من فقر مدقع بواقع 108 ملايين مقارنة بعام 2019.

ونقلت "رويترز"، عن ستيفان كون، الخبير الاقتصادي بمنظمة العمل الدولية والمُعد الرئيسي للتقرير، قوله إن التأثير الحقيقي على سوق العمل أكبر من ذلك عند الأخذ في الحسبان خفض ساعات العمل الذي فرض على عدد كبير من الموظفين وعوامل أخرى.

وأضاف أن "البطالة لا تشمل تأثير ذلك على سوق العمل" مشيرا إلى أنه في حين استؤنف التوظيف في الولايات المتحدة بعد خسائر كبيرة للوظائف، ما زال الكثير من الموظفين في أماكن أخرى، خاصة أوروبا، يعملون وفق برامج ساعات عمل مخفضة.