"روسنفط" الروسية تنفذ مشاريع مهمة في إقليم كردستان العراق

أعلن كبير الجيولوجيين في شركة "روسنفط" الروسية، أندريه بولياكوف، اليوم الخميس، أن عام 2020 شهد بدء أعمال الحفر الاستكشافي في حقل بيدجل، وستليها أعمال استكشاف في حقل الشيخ عدي، وكلاهما في إقليم كردستان العراق.

موسكو - سبوتنيك. وقال بولياكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "يتواصل الحفر الاستكشافي في كردستان العراق، الذي بدأ في عام 2020، بحقل بيدجيل (بلوك 11) وسيبدأ الحفر الاستكشافي في حقول الشيخ عدي (بلوك9).

وأضاف، بأن: "الشركة (روسنفط) تقوم الآن بتنفيذ مشاريع خارج العراق، في الجرف القاري في مصر وموزمبيق وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط للتنقيب عن الحفر في بلوك "أي بي-4" في ميانمار".

والجدير بالذكر أن حجم عقود شركة "روسنفط" مع حكومة إقليم كردستان العراق تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وفقا لرئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر.

ووفقا لبيانات الشركة "تم في نهاية شباط/ فبراير 2017 ، إبرام عقد مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء وبيع النفط من قبل "روسنفط"، خلال الأعوام 2017 و2019. وينص العقد على دفع مبلغ مسبق من المشتري الذي هو شركة "روسنفط ترادينج أس أي" - الفرع التجاري لشركة "روسنفط".

وستتحمل "روسنفط" تكاليف إجراء الدراسات والحفر، بالمقابل، ستحصل على 80 بالمئة من الأرباح.

هذا وينعقد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.