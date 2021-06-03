وزير الطاقة السعودي لـ"سبوتنيك": نتعاون مع روسيا في عدة مجالات بما فيها الطاقة النووية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون مع روسيا يتعزز ليس فقط في قطاع النفط، وإنما في عدة مجالات أخرى.

وردا على سؤالنا حول التعاون النووي مع روسيا أجاب الوزير: نتعاون مع روسيا في عدة مجالات بما في ذلك الطاقة النووية وبناء مفاعلات وتصميمها في المملكة.

وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسي قد اقترح على الجانب السعودي بناء وتصميم مفاعلات نووية في المملكة لتصبح مركزا في الشرق الأوسط بهذا المجال.

ويعقد الآن نوفاك والوزير اجتماعا مغلقا لبحث أسواق النفط وإجراءات جديدة لدعم الأسواق العالمية، وذلك على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.