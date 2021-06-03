قطر توقع اتفاقية مع بورصة موسكو لتسهيل تبادل الأوراق المالية

وقال المدير التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري لـ"سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "إن كلا الجانبين أعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات العالمية، وإن هذه الوثيقة التي تم توقيعها اليوم ما هي إلا توثيق للتعاون الدائم بين بورصة البلدين، وهذا التعاون في الأوقات الراهنة غاية الأهمية".

وأشار المنصوري إلى أن هناك زيادة في التبادلات التجارية بين روسيا وقطر خلال السنتين الأخيرتين بمعدل 40% وقد تعدت الـ 200 مليون دولار، وأن الطرفين يطمحان إلى زيادة هذه التبادل العائد بالفائدة على كلا البلدين.

وشدد المنصوري على أهمية تكثيف الجهود لدى الطرفين للتغلب على الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، وأن هذا التعاون سيعود بالفائدة على البلدين وعلى أسواق المال كافة.

وحول أفق التعاون مع الشركات الروسية داخل السوق القطرية أكد المدير التنفيذي للبورصة: "نرحب بالشركات الروسية التي ترغب في الإدراج في سوق قطر، والمذكرة التي وقعت اليوم تساعد هذا الشيء"

موضحا أن "أي شركة ترغب في الإدراج في السوق القطرية، يجب أن تكون مدرجة أولا في السوق الرئيسية، يجب أن تكون مدرجة في السوق الروسية، حتى تستطيع أن تدرج في السوق القطرية. والسوق القطري سوق مفتوح لجميع الشركات".