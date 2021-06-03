وزير الطاقة السعودي: نحدد إمدادات النفط وفقا لحجم الطلب العالمي

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه سيتم تلبية الطلب على النفط بكميات كافية من الإمدادات، مضيفا: "لكن يجب علينا معرفة حجم الطلب قبل توفير الإمدادات".

ذكرت ذلك شبكة "الشرق" السعودية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن منظمة "أوبك +" أقرت، في وقت سابق، بالمضي قدما في زيادات الإنتاج على مدار الشهرين الجاري والمقبل.

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وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في جلسة حوارية بمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: ستكون هناك دوماً كمية كافية من الإمدادات لتلبية الطلب، لكن سيكون علينا رؤية الطلب قبل المعروض#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/JHIpwzISy4 — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) June 3, 2021

ومن المقرر أن تضيف "أوبك +" 700 ألف برميل يوميا، في يونيو/ حزيران، و840 ألفا في يوليو/ تموز.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، إثر اتفاق "أوبك" وحلفائها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في خلال الشهرين الجاري والمقبل، وسط توقعات بحدوث تعافٍ قوي للطلب من قبل أكبر مستهلكي النفط في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.