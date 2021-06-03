سفير السعودية في موسكو يشيد بعمل الشركات الروسية الرائدة

أشاد السفير السعودي لدى موسكو عبد الرحمن بن سليمان الأحمد بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تعود جذورها إلى 95 عاما بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وتشارك المملكة في منتدى سان بطرسبورغ بوفد يترأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع روسيا.

وأضاف السفير السعودي: "تعول المملكة على مشاركة الشركات الروسية الرائدة في خطة التحول الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي".

وذكر السفير الأحمد "أن الدولتين الصديقتين وقعتا أثناء الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو عام 2017م وأثناء زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين للرياض عام 2019م عدداً من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة".

وأشار السفير الأحمد إلى إن روسيا الاتحادية تعد من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية للسوق السعودي، بحيث تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، إذ يتمتع عدد من الشركات الروسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والفضاء والصناعات العسكرية والعلوم والإعلام والثقافة، موضحا أن المملكة نفذت إصلاحات في عدة قطاعات اقتصادية مما سيسهم في تحسين المناخ الاستثماري وقطاع الأعمال في المملكة.

كما أكد السفير الأحمد على أهمية منتدى سان بطرسبورغ الذي يشارك في أعماله عدد من رؤساء الحكومات والوزراء والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال بالإضافة إلى مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، كونه يطرح مسائل تتعلق بتطوير الاقتصاديات الوطنية والعالمية، وكافة الصعوبات التي تقف أمامه، ما يجعله منصة اقتصادية هامة.

ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2021، في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/حزيران بحضور شخصي. ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.