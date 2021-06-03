قطر تسعى للاستفادة من خبرة الشركات الروسية في تنظيم مونديال 2022

صرح المدير التنفيذي لبورصة قطر، رشيد المنصوري، اليوم الخميس، بأن بلاده ترغب بالاستفادة من خبرة الشركات الروسية في تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

موسكو - سبوتنيك. وقال المنصوري، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي : "هناك العديد من الشركات الروسية تعمل في السوق القطرية، روسيا اكتسبت خبرات خلال استضافتها لكأس العالم، ونحن في قطر نرغب بالاستفادة من خبرتهم في التنظيم لهذه الأحداث".

وأضاف: "هناك العديد من الشركات الروسية تعمل في قطر ومنها في المجال الرياضي، حيث تعمل على توفير بعض الخدمات لكأس العالم".

وتشهد العلاقات الروسية القطرية تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، تبدي فيها رغبة الدوحة تعزيز استثماراتها الخارجية في روسيا التي ترى فيها كثيرا من الفوائد الاقتصادية ويساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقام صندوق قطر للاستثمار بإيداع 500 مليون دولار بعوائد استثمارية في مصرف "في تي بي" الروسي المملوك للدولة، وتعد قطر مساهما رئيسيا في شركة "روسنفط" الروسية العملاقة للطاقة، وقد استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، بمكتبه في قصر البحر في نهاية آذار/ مارس، الرئيس التنفيذي للشركة وبحث معه سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الطرفين.

وقال سفير دولة قطر لدى روسيا، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، في وقت سابق، إن العلاقات الروسية القطرية تشهد تطورات وإنجازات مهمة على الصعيد الاقتصادي والثقافي ومنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعطي زخما في توطيد وتعميق هذه العلاقات، وخصوصا بمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا المنتدى.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تحققت إنجازات مهمة في التعاون بين البلدين [روسيا وقطر] في جميع المجالات وتنتظرنا مهمات مشتركة كبيرة في توسيع وتعميق التعاون من خلال الفعاليات الكبرى كالمنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ من 2-5 حزيران/يونيو 2021، حيث سيشارك سمو أمير دولة قطر وستكون قطر دولة ضيف في المنتدى، وهناك تعاون في مجالات عديدة منها التحضير للفعالية الرياضية الكبرى وهي بطولة كأس العالم بكرة القدم 2022 في قطر.

ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2021، في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي. ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.