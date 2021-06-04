تراجع أسعار النفط بسبب عدم التفاؤل بشأن كورونا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.

ووفقا لـ"رويترز"، هبط خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط 4 سنتات أمس الخميس في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019.

ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 بالمئة هذا الأسبوع.

وهبط الخام الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 68.71 دولار بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 4 بالمئة.

كما ربح كلا العقدين نحو 5 دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من الجائحة.

ونقلت "رويترز"، عن محللو السلع الأساسية لدى جيه.بي مورجان، قولهم إن "لا نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير".

ويرى المحللون أن "أمريكا وأوروبا متقدمتان على نحو جيد في جهودهما للتطعيم"، لكن بطء أنشطة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة على حد سواء يعني أنه "لا تلوح في الأفق نهاية واضحة لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة".