أسهم "غاز بروم" الروسية تقفز لأعلى قيمة لها منذ 2008 بعد إعلان بوتين

قفزت أسهم شركة "غاز بروم" الروسية إلى أعلى قيمة لها منذ 2008، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من مشروع "التيار الشمالي 2" بنجاح.

وارتفعت أسهم الشركة، اليوم بعد كلمة بوتين، بنسبة 0,54 في المئة، لتصل إلى 273,57 روبل.

وقال بوتين "يسعدني أن أعلن أنه اليوم وقبل ساعتين ونصف، تم الانتهاء بنجاح من وضع السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ويستمر العمل في السلسلة الثانية. العمل الخطي بأكمله، بما في ذلك القسم البحري".

وكان الرئيس الروسي قد ألقى كلمة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن فيها عن إتمام الخط الأول بنجاح.

هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن بلاده تأمل أن يتم الانتهاء من بناء مشروع "التيار الشمالي 2" نهاية عام 2021، مشيرا إلى أنه بقي نحو 100 كم لإنهاء المشروع.

وقال نوفاك على هامش مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "بالنسبة لمشروع "التيار الشمالي 2" فإن العمل مستمر من حيث المبدأ، ولم يتوقف مع الشركات المشاركة في هذا المشروع. نأمل أن يكتمل المشروع في هذا العام".

هذا وينعقد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/ يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.