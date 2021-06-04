بوتين: روسيا على استعداد للنظر في مدفوعات الغاز باليورو والعملات الوطنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا مستعدة للنظر في إمكانية دفع ثمن الغاز باليورو والعملات الوطنية للبلدان التي تتعامل معها.

وأضاف بوتين، في كلمته التي ألقاها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن روسيا تنظر في أمر التعامل باليورو في مدفوعات الغاز.

وتابع قائلا " لا يزال المتعاملون يفضلون التعامل بالدولار، على الرغم من أن النفط مرتبط أكثر بالدولار، لأن النفط سلعة تبادلية. الغاز ليس سلعة تبادلية، لذلك بشكل عام، نحن على استعداد للنظر في إمكانية التسويات بالعملات الوطنية، ونحن نفعل ذلك مع دول كثيرة الآن وشركاؤنا مستعدون للحديث عن تسويات باليورو".

وأشار رئيس الدولة إلى أن "اليورو مقبول تمامًا في حساباتنا للغاز، ويمكن القيام به ويجب القيام به، على الأرجح".

هذا وأعلن بوتين اليوم عن الانتهاء من مد أنابيب الخط الأول من "التيار الشمالي 2" بنجاح ويستمر العمل على مد الخط الثاني.

وأضاف بوتين: أن أنابيب الخط الثاني من "التيار الشمالي 2" ستكتمل في غضون شهر ونصف إلى شهرين.