المالية الروسية: الاقتصاد الروسي جاهز لمواجهة تحديات صعبة للغاية

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم السبت، بأنها تأمل أن يكون الاقتصاد الروسي قد أجتاز المرحلة الأكثر صعوبة، فضلا عن تجاوز معدلات نموه توقعات الحكومة.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، للصحفيين: "وفق رأينا، لقد أظهر الوقت أن الاقتصاد الروسي جاهز لمواجهة تحديات صعبة للغاية".

وأضاف: "نأمل أن تكون المرحلة الأكثر صعوبة قد انتهت وأن معدلات النمو الاقتصادي ستتجاوز توقعات الحكومة والتوقعات المتحفظة للخبراء من وكالات التصنيف".

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن الاقتصاد الروسي أظهر ثباتا أمام الصدمات الخارجية.

وأضاف: "لقد قلت اليوم في الجلسة العامة للمنتدى إن الاقتصاد الروسي، رغم كل الصعوبات، أظهر ثباتا أمام الصدمات الخارجية".

يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" حافظت على توقعات التصنيف الائتماني السيادي طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والوطنية لروسيا عند مستوى "بي إي إي 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة.