رئيس السلفادور: نريد جعل البيتكوين عملة شرعية

أعلن رئيس سلفادور، نايب بوكيلي، أن بلاده تريد أن تجعل عملة البيتكوين الرقمية وسيلة دفع شرعية في البلاد.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال بوكيلي في مقطع فيديو مصور لمؤتمر "بيتكوين 2021" الذي سيجري في مدينة ميامي: "الأسبوع القادم سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون الذي سيجعل البيتكوين وسيلة دفع شرعية".

وأعلن بوكيلي خلال المؤتمر الذي يُوصف بأنه أكبر حدث لعملة البيتكوين في التاريخ، عن شراكة السلفادور مع شركة المحفظة الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية البيتكوين.

En la conferencia #Bitcoin2021 el Presidente de El Salvador, @nayibbukele anunció que la próxima semana enviará a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley que legaliza la tenencia de #Bitcoin



Si se puede 👍 pic.twitter.com/ZRCOh6QmFd — Luis V. Hidalgo Parés (@profeluisv) June 5, 2021

وتعد السلفادور اقتصادًا نقديًا إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70 ٪ من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان. وتمثل التحويلات، أو الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم، أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.

ويمكن أن تتقاضى الخدمات القائمة رسومًا بنسبة 10٪ أو أكثر مقابل تلك التحويلات الدولية، والتي قد تستغرق أحيانًا أيام للوصول والتي تتطلب أحيانًا الاستلام الفعلي.