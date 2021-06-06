شركة نمساوية: يجب على كييف ألا تتدخل في "السيل الشمالي-2"

قال رئيس شركة الطاقة النمساوية "OMV" راينر سيلي، إنه يجب أن تقدم أوكرانيا شروطا جذابة لشركة "غازبروم" لنقل الغاز إلى أوروبا، وألا تتدخل في مشروع "السيل الشمالي-2" من خلال الدخول في منافسة غير عادلة.

وأجاب سيلي على سؤال حول محاولات كييف التدخل في بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، "قدم عرضا جذابا، وإذا عرضت قدرات النقل لشركة "غازبروم" بشروط جيدة، فسوف تفكر في ذلك بالتأكيد. هل تفهم؟ لا يمكنك الفوز بالمنافسة دون الدخول في معركة".

في الوقت نفسه، أكد نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك أن بناء المشروع سيكتمل بحلول نهاية العام. وقال إن "العمل الجاري اليوم سينتهي بنهاية العام وسيبدأ تشغيل المشروع".

في حديثه في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مد الأنابيب للسلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قد اكتمل بنجاح، ويستمر العمل في السلسلة الثانية وغازبروم جاهزة لملء "السيل الشمالي" بالغاز".

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، بضم شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51 في المائة، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10في المائة، وشركة "رويال شل" الهولندية البريطانية بنسبة 10 في المائة، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10في المائة، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10في المائة، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9 في المائة.

يواجه "التيار الشمالي-2" معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة ، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي ، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع في كانون/ديسمبر 2019 ، وطالبت من الشركات التي تقوم بمد الأنبوب وقف الأعمال على الفور، ةسرعان ما أعلنت "سويس أولسيز" تعليق مد خط أنابيب الغاز.