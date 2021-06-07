ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيار/ مايو 2021 بنسبة 52.3٪ ليصل إلى 279.64 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد ارتفع حجم صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في هذه الفترة، بنسبة 49.8% لتصل إلى 206.05 مليار دولار، في حين صدرت الولايات المتحدة إلى الصين بضائع قيمتها 73.59 مليار دولار، بزيادة 59.8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

هذا وعلى الرغم من الحرب التجارية التي شهدتها الولايات المتحدة والصين وجائحة فيروس كورونا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2020 بنسبة 8.3 % إلى 586 مليار دولار.

كما ارتفع حجم الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة. 35.3% على أساس سنوي إلى 22.92 مليار دولار ، في حين ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة15.4% لتصل إلى 27.73 مليار دولار.

هذا وقد تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في نهاية عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، بنسبة 2.9% إلى 107.76 مليار دولار.