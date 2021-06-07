البنك المركزي العراقي يحدد سعر صرف الدولار لهذه الفئة

حدد البنك المركزي العراقي، السوم الاثنين، تسعيرة جديدة لشراء الدولار بالنسبة للأشخاص الراغبين في السفر خارج العراق.

وجاء في بيان نشر على موقع البنك المركزي: "لغرض تسهيل إجراءات حصول المواطنين على العملة الأجنبية "الدولار" لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج، يعلن البنك المركزي العراقي عن تلبية كافة طلباتهم لشراء الدولار للأغراض أعلاه من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية (الماستر كارد والفيزا كارد) بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي".

يُذكر أن البنك المركزي العراقي، خفض في ديسمبر 2020 سعر الدينار مقابل الدولار، ليكون /1450/ دينارا لكل دولار من وزارة المالية و/1460/ دينارا لكل دولار للمصارف و/1470/ دينارا لكل دولار للجمهور.