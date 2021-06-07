روسيا: نستعد للتحول في التعاملات الدولية إلى الروبل وعملات الشركاء الوطنية

قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، في بيان إن التحول في التعاملات الدولية من الدولار إلى الروبل والعملات الوطنية الأخرى يجري بشكل طبيعي.

وأضافت الوزارة "التحول في التعاملات الدولية من الدولار إلى الروبل والعملات الوطنية للشركاء التجاريون يجري بشكل طبيعي، الانتقال سيكون بشكل تدريجي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تسعى للاستغناء عن الدولار، لكنها مضطرة لفعل ذلك في بعض الحالات لأن واشنطن تستخدم عملتها الوطنية في فرض العقوبات.

وقال بوتين خلال حديث لرؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن لا نحاول التخلص من الدولار، الأمر ليس كذلك". وفقا لـ "RT".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها الوطنية في مختلف العقوبات، وفي العديد من المجالات، وفي ظل ذلك تضطر روسيا للانتقال إلى عملات أخرى في التسويات (التجارية) مع دول العالم.

ووفقا للرئيس الروسي فإن شركات النفط لا تريد التخلي عن الدولار في التسويات التجارية، لكن إذا اضطرت فستجد طريقة للاستغناء عن الدولار في حساباتها، وقال: "ستكون هذه ضربة خطيرة للغاية للدولار كعملة احتياطية للعالم".

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأمريكية بالذهب وعملات أخرى.