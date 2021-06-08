البنك الدولي: وتيرة نمو الاقتصاد العالمي هي الأفضل منذ 80 عاما

توقع البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، اليوم الثلاثاء، تحسين نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 بمقدار 1.5%، ليبلغ 5.6%، وهو ما يعد أعلى وتيرة للتعافي منذ 80 عاماً.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير البنك الدولي: "من المقرر أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% في عام 2021. وهي أقوى وتيرة للتعافي بعد الركود منذ 80 عاماً، مدفوعاً بالنمو القوي في النشاط الاقتصادي بالعديد من البلدان الكبرى".

وأشار البنك الدولي إلى أن العديد من الدول النامية لا تزال تواجه صعوبات، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً للتغلب على عواقب الوباء.

ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 بنسبة 4.3%، وهذا النمو أكثر بـ0.5% من توقعات تقرير شهر يناير / كانون الثاني.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 بنسبة 3.5%.

وجاء في التقرير: "نتوقع نمو الاقتصاد الروسي في عام 2021 بنسبة 3.2%، مدعوماً بالطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة".

ويتابع التقرير: "الانتعاش سيكون مستداماً في عام 2022، ونمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون 3.2% وسط تراجع تداعيات الوباء واستقرار أسعار السلع ".