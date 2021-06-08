البورصة المصرية تتراجع ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.4%

تراجعت البورصة المصرية في جلسات التعامل اليوم الثلاثاء ، وهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.4%.

وبحسب بوابة الأهرام المصرية، فقد حدث تراجع جماعي في تعاملات منتصف الأسبوع للبورصة المصرية.

وخلال تعاملات الثلاثاء تراجع رأس المال السوقي جلسة بما قدره 3.9 مليار جنيه، وأغلق عند 638.6 مليار جنيه، مقابل 642.550 مليار جنيه أمس .

وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 30 وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، فقد تراجع في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 1.40 %، ليغلق عند 9963.91 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 إي إم دبليو بنسبة 0.97 %، لينهي الجلسة عند 2354.24 نقطة.

كما تراجع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 0.87 % عند مستوى 3291.81 نقطة.