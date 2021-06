روسيا تبدأ فعليا في التخلي عن الدولار

موسكو- سبوتنيك. في أوائل يونيو/ حزيران، أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الوزارة تخطط لخفض حصة الدولار الأمريكي إلى الصفر، وكذلك حصة الجنيه الإسترليني إلى 5%، وفي غضون ذلك، من المفترض أن تنمو حصة اليورو إلى 40% واليوان إلى 30%.

