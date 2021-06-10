تسجيل
20:46 GMT10 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020

    تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات... فوائد اقتصادية لصكوك "أرامكو" الدولارية

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/50/1045465098_0:157:3083:1891_1200x675_80_0_0_d95bdd90ea03c94909247788133d5b62.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202106101049216067-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    في ظل مساعي المملكة العربية السعودية لخلق فرص تنموية جديدة لاقتصادها الذي تأثر بجائحة "كورونا"، عينت "أرامكو"، أكبر شركة للطاقة في العالم، بنوكا عالمية في سعيها لطرح أول صكوك إسلامية مقومة بالدولار.

    وقد يعرض عملاق النفط السعودي ثلاث شرائح من الصكوك المستحقة بآجال، ثلاث وخمس وعشر سنوات، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على الأمر.

    وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح
    © AFP 2021 / JOE KLAMAR
    25 مليار دولار مقابل الصكوك الإسلامية السعودية خلال 24 ساعة

    وقال مراقبون إن أرامكو تهدف من هذه الصكوك جمع سيولة مالية كافية لتمويل التزاماتها المختلفة، مؤكدين أن ستعزز من عملية جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

    صكوك أرامكو

    وتعمل "أرامكو" على جمع سيولة لتمويل التزامها بدفع 75 مليار دولار من توزيعات الأرباح، وهو تعهد قطعته الشركة لحشد الدعم لطرحها العام الأولي، وفقا لقناة "العربية".

    وبينما ارتفعت أرباح "أرامكو" في الربع الأول من العام، بفضل الانتعاش في أسعار كل من النفط الخام والغاز، انخفض التدفق النقدي الحر إلى أقل من 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع أرباح الفترة، بحسب "بلومبرغ".

    وسيكون الطرح المخطط له الأول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما جمعت "أرامكو" 8 مليارات دولار، من عرض للسندات. وكان طرحها السابق البالغ 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخمًا أيضًا، وفقًا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.

    وعينت "أرامكو" أكثر من 10 بنوك من جميع أنحاء العالم لتنظيم طرح الصكوك اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لما نشرته "بلومبرغ".

    مزايا اقتصادية

    وقال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، إن شركة "أرامكو" السعودية العملاق الأكبر للطاقة في العالم، وللمرة الأولى تطرح صكوكا إسلامية مقومة بالدولار، موضحا أن الهدف من ذلك هو جمع سيولة لتمويل التزامها بدفع 75 مليار دولار من توزيعات الأرباح وهو الوعد الذي قطعته الشركة لمساهميها عند طرحها الأولي، وتخطط أن يكون هذا الطرح على 3 شرائح لمدة 3 و5 و10 سنوات.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": تستطيع الشركة من خلال هذه الصكوك الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين، وضمان توزيع أرباحها كي تكون محط أنظار وجذب المستثمريين المحليين والعالميينن رغم أن أرباحها في الربع الأول من عام 2021 كانت إيجابية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط العام والغاز، مما ساعدها في ارتفاع أرباحها.

    وأوضح الصويغ أن الشركة تتعامل مع أكثر من 10 بنوك من جميع أنحاء العالم، لتنظيم طرح هذه الصكوك، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، ما يساعدها في عملية الانتشار والتوسع الائتماني.

    ويرى الخبير السعودي أن: "مركز الشركة المالي ومكانتها الاقتصادية قوية ومرنة، وهي تستخدم النقد المتاح لديها حاليًا ضمن خطط استراتيجية للاستفادة القصوى في أولوياتها من عمليات الاستحواذ والتوسع، وما يميزها أكبر هو تكلفة الإنتاج المنخفضة ومرونة الإنفاق الرأسمالي".

    واعتبر أن أرامكو تتمتع: "بشعبية واسعة ونظرة إيجابية داخل أسواق الدين العالمية، حيث سبق ذلك إصدارات تم تغطيتها بالكامل وكانت هناك طلبات إضافية فكان الطلب أكثر من المعروض وهذا يدل على الإقبال المرتفع من قبل المستثمرين على سندات وصكوك الشركة".

    ويعتقد الصويغ أن: "أرامكو تتمتع بنظرة إيجابية وتفاؤلية من حيث الائتمان، على المدى المتوسط والبعيد، وأن هناك الكثير من الخطط لتصبح ذراعًا استثماريًا مستقبليًا، يضمن أرباح وتدفقات نقدية للشركة على المستوى المحلي والعالمي، وضمن رؤية 2030".

    بدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، الخبير السعودي، أن: المملكة العربية السعودية ومع التطور الاقتصادي على المستوى الدولي، وبالنظر لأكبر شركة منتجة للبترول على مستوى العالم، تسعى للاستفادة من هذه المكانة الاقتصادية لسوق الطاقة في العالم.

    © Sputnik . Владимир Песня
    موسكو تدين بشدة الهجوم الصاروخي على مصفاة أرامكو

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي هذا الطرح وفق الشريعة الإسلامية للحصول على سيولة في إطار سعي الشركة للوفاء بالتزاماتها، لا سيما أن المملكة مثل بقية الدول العظمى والتي أثرت عليها جائحة "كوورنا"، في عملية الانكماش الاقتصادي بالتالي المملكة تحتاج لسيولة للانطلاق والانتعاش الاقتصادي من خلال هذه السياسية الاقتصادية والتعامل مع "أرامكو".

    وأكد أن: "المملكة وبناء على التنمية الاقتصادية التي تعيشها تحتاج لمزيد من السيولة والذي لمسناه من حديث ولي العهد محمد بن سلمان هو أن المملكة مقبلة على الانفتاح والاستفادة من المرتكزات الرئيسية، وأرامكو واحدة من ضمن هذه المرتكزات التي تستفيد منها المملكة في دعم وتحقيق رؤيتها 2030، لتحقيق أهداف تنميتها المستدامة".

    وأشار إلى أن الشراكة واحدة من هذه الأهداف، وشراء بعض الأصول أو الصكوك يأتي من منظور الشراكة بين "أرامكو" وبعض الشركات التي لها الخبرة بموضوع المجال، ولا يؤثر في أمن الطاقة لا على المستوى المحلي أو الدولي، وتلتزم المملكة بأمن الطاقة من خلال 3 محاور، هي الأمن الإمدادي والكفاءة والاستدامة".

    يذكر أن النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، خالد الدباغ، قال في مايو الماضي، إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة.
    وأضاف أن المركز المالي للشركة قوي ومرن ولديها أولويات واضحة لاستخدام النقد، وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي.

    وأشار إلى أن "أرامكو" قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية، من خلال الإصدارات السابقة التي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عاماً.

    انظر أيضا:

    أرامكو تكشف تفاصيل جديدة بشأن "الهجوم الحوثي" على منشأة نفط حيوية في ‏جدة
    السعودية... أرامكو تعلن اليوم أسعار البنزين لشهر يناير
    "أرامكو" في مرمى النيران اليمنية... فهل تبدلت قواعد الإشتباك؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية
    كم عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك