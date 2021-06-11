الوكالة الدولية للطاقة تبقي توقعاتها بشأن الطلب على النفط في عام 2021

أبقت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها الشهري، توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في عام 2021.

وجاء في التقرير: "بعد انخفاض قياسي للطلب على النفط في عام 2020 قدر بـ 8.6 مليون برميل يوميا، نتوقع تعافيا قدره 5.4 مليون برميل يوميا في عام 2021، و3.1 مليون برميل يوميا في العام القادم. وبحلول نهاية عام 2022 سيرتفع الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الانتعاش سيكون متفاوتاً ليس فقط عبر المناطق، ولكن أيضاً عبر القطاعات والمنتجات.

وخلص تقرير الوكالة إلى أنه "في حين تلوح في الأفق نهاية الوباء في الاقتصادات المتقدمة، فإن الانتشار البطيء للقاحات يمكن أن يعرض للخطر الانتعاش في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".