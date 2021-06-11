لأول مرة منذ مايو 2019... خام برنت يتخطى 73 دولارا للبرميل

أظهرت بيانات التداول، اليوم الجمعة، ارتفاع سعر خام برنت فوق 73 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وفقًا لبيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. من الساعة 18:12 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس، لمزيج بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 0.74% إلى 73.06 دولار للبرميل.

كما أفادت بيانات التداول بارتفاع سعر العقود الآجلة لشهر تموز/ يوليو، لنفط ماركة غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.28% إلى 71.19 دولار للبرميل.

هذا وارتفعت أسعار النفط العالمية، في 1 حزيران/ يونيو الجاري، على خلفية قرار تحالف الدول المنتجة للنفط "أوبك+" بالإبقاء على المعايير السابقة للاتفاقات التي تم التوصل لها سابقا مع مواصلة زيادة الإنتاج في تموز/ يوليو المقبل.

وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت بنسبة 4.3%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6%، خلال أيار/مايو الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الخام على خلفية تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب وسط تخفيف قيود الحجر الصحي في عدد من الدول، فضلاً عن التوقعات ببدء موسم السفر في الولايات المتحدة.