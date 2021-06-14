الروبل الروسي يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو وسط صعود أسعار النفط

أظهرت بيانات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو وسط ارتفاع أسعار النفط.

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 07.03 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ،انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي لحسابات غد بواقع 5 كوبيكات ليصل إلى 72.08 روبل، في حين تراجع صرف العملة الأوربية /اليورو/ بواقع 12كوبيكا إلى 87.2 روبل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب/ أغسطس بنسبة 0.41 بالمئة لتصل إلى 72.99 دولار للبرميل.

وقبل أيام أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن الدولار واستعاضة العملة الأمريكية بالذهب وعملات أخرى.