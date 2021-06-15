النفط يرتفع مع انحسار خطر استئناف إمدادات إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ سجل خام برنت مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، مع تبدد احتمالات عودة إمدادات إضافية للسوق من إيران، مع بطء المحادثات بشأن انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران مجددا.

ارتفع خام برنت 38 سنتا ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 73.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش، وكان قد زاد 0.2 بالمئة يوم الاثنين. وكسب الخام الأمريكي 33 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 71.21 دولار للبرميل بعدما خسر ثلاثة سنتات في الجلسة السابقة.

استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن وأطراف أخرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، يوم السبت في فيينا، ووصف الاتحاد الأوروبي المفاوضات بأنها مكثفة.

وتمهد عودة الولايات المتحدة للاتفاق السبيل لرفع العقوبات على إيران ما يسمح للدولة العضو بـ "أوبك" باستئناف صادرات الخام.

وقال آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "تتزايد احتمالات ألا نشهد عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي قبل انتخابات الرئاسة في إيران هذا الأسبوع". وفقا لـ "رويترز".

ويكبح أعضاء آخرون في "أوبك" إلى جانب منتجين كبار مثل روسيا في مجموعة "أوبك+" الإنتاج لدعم الأسعار وسط الجائحة.

وأضافت المذكرة "ستكون ثمة حاجة لإمدادات إضافية من "أوبك+" في النصف الثاني من العام في ظل توقعات باستمرار تعافي الطلب".