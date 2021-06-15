رغم التوترات... ارتفاع التبادل التجاري بين الإمارات وإيران

كشف رئيس غرفة التجارة الايرانية الاماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، عن قيمة التبادل التجاري بين طهران وأبو ظبي في نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات فرزانكان خلال مراسم إزاحة الستار عن كتاب "دليل التجارة والأعمال في الإمارات" قال خلاله إنه "في ضوء التقديرات والتوافقات الثنائية، ستبلغ قيمة التبادل التجاري بين طهران وأبوظبي، 20 مليار دولار بنهاية العام الحالي".

وأوضح فرزانكان أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ حاليا 15 مليار دولار.

ونوه المسؤول بأن كلا الجانبين يرغبان بزيادة الصادرات والاستيراد، وبما يتيح لهما في ظل الخطط المحددة بلوغ قيمة الـ 30 مليار دولار في مجال التبادل التجاري بحلول العام 2025.