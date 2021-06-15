تسجيل
19:25 GMT15 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البنك المركزي المصري

    إلى أين يتجه البنك المركزي المصري.. رفع أم خفض سعر الفائدة على الودائع والقروض؟

    YouTube.com
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202106151049258723-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%9F/

    حالة من الترقب تسود مجتمع الأعمال وقطاعات التمويل والاستثمار والمودعين في البنوك، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس القادم.

    ما هي مؤشرات المرحلة القادمة فيما يتعلق بسعر الفائدة في البنوك المصرية؟

    بداية يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن من بين أهداف إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، هو حدوث استقرار في الأسعار، ويدعم ذلك أن يكون هناك اتجاه واضح فيما يتعلق بسعر الفائدة.

    حقل غاز في البحر المتوسط
    © AFP 2021 / AHIKAM SERI
    شركة "إيني" تكشف حقيقة حدوث تغيير في الطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر" المصري

    السياسة النقدية

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أتصور أن البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية تسير في اتجاه واضح فيما يتعلق بالاتجاه العام، الذي يساعد كثيرا مجتمع الأعمال على تحديد الاتجاه والعمل في ضوء ذلك، فمن المؤكد أن رجال الأعمال حينما يقدموا على الاستثمار سواء حالي أو جديد، سيكون ضمن دراسات الجدوى الخاصة بهم تقييم إلى أين تتجه أسعار الفائدة.

    التوجهات القادمة

    وتابع أستاذ التمويل، منذ بداية الإصلاح الاقتصادي في مصر في 3 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، كان الاتجاه واضح وهو رفع سعر الفائدة، وهذا الأمر استغرق ما يقرب من ثمانية أشهر، حيث تم الرفع 3 في المئة دفعة واحدة، ثم 2%، وبعد 7 أشهر تم الرفع إلى 7%، واستمر هذا الاستقرار في سعر الفائدة على مدى عامين كاملين، ثم بدأ الاتجاه العام منذ العام 2018 يتجه نحو تخفيض سعر الفائدة، واستمر هذا التخفيض خلال الجلسات المتتالية إلى أن وصلنا إلى المعدل الحالي.

    النيابة العامة المصرية
    © CC BY 3.0 / Bastique
    مصر تسلم السفير الإيطالي قرارا هاما بشأن قضية ريجيني
    التقييم الحالي

    وأشار إبراهيم إلى أن، التقييم الحالي قد يدفع البنك المركزي إلى المضي قدما في عملية استمرار تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث أن رفع سعر الفائدة هو أمر مستبعد، لأن الاتجاه العام كان التخفيض، ثم اتجهنا للتثبيت، لذا فإن تغيير الاتجاه العام سيكون أمر صعب للغاية، حيث لا توجد مبررات لرفع سعر الفائدة.

    وأوضح أستاذ التمويل أن، رفع سعر الفائدة سوف يكون ضد سياسة الاستثمار والذي نسعى لتشجيعه وتقليل تكلفة التمويل داخل الاقتصاد، لذلك إن لم نتجه إلى التخفيض سوف نستمر في عملية تثبيت سعر الفائدة.

    أما بالنسبة لمعدل التضخم، لا نزال عند معدل جيد ومقبول وهو 5%، وبالتالي سعر الفائدة داخل الاقتصاد الآن هو سعر موجب وليس سالب، وهناك مجال للحركة إذا ما أرادت لجنة السياسة النقدية اللجوء للتخفيض مرة أخرى.

    قراءة المستقبل

    ولفت خبير التمويل إلى أن، لجنة السياسة النقدية سوف تتجه إلى التثبيت خلال اجتماعها القادم رغم اعتراض المودعين، لأن تلك النقطة سوف تحدث توازن في الاقتصاد لمصلحة مجتمع الأعمال والمودعين على السواء، لأن أحد دعائم أي اقتصاد هو الاستقرار وقراءة المستقبل، حيث أن التذبذب العنيف من الرفع والتخفيض والتثبيت، يضر بمناخ الاستثمار.

    مومياء مصرية
    © AFP 2021
    مومياء مصرية "هجرت قسرا" بيد ضابط بريطاني تسبب أزمة في جنوب أفريقيا... صور وفيديو
    الفائدة والتضخم

    من ناحيته قال النائب السابق لرئيس غرفة الصرافة المصرية الدكتور، بلال خليل، إن التضخم هو أحد محددات رفع أو خفض سعر الفائدة، فإذا زاد معدل التضخم، فالمفترض أن يزيد معه سعر الفائدة في البنوك، أما إذا كان التضخم ثابت ومستقر تستقر معه الفائدة، وينطبق هذا أيضا في حالة انخفاض التضخم.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الفائدة، و بقراءة معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية نستطيع تحديد اتجاه السياسة التي سوف يقدم عليها البنك المركزي خلال الفترة القادمة، نظرا لأن التضخم مؤشر رئيسي للسياسات النقدية في اقتصاديات الدول.

    تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض ضمن الاجتماعات الدورية للجنة.

    وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. 

    لب ثمرة البطيخ الأحمر
    © Photo / pixabay - Petrucy
    علماء: "أبو البطيخ" ظهر بين مصر والسودان وقدم "كنزا" للبشرية
    وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائب المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

    وجاءت قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبها للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% "±2%" في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو/حزيران الجاري.                  

    انظر أيضا:

    أصالة تتعرض لهجوم شرس من شقيقتها وهذه حقيقة المشهد... صور وفيديو
    البشرية على موعد مع لقاح ثوري "يقلب موازين" الحياة بسن الشيخوخة
    ولادة "صغار الفضاء"... تجربة قد تأخذ الإنسان مجمدا إلى عوالم أخرى... صور وفيديو
    "كوكا كولا" تضع رونالدو في موقف "لا يحسد عليه" بعد استبعاد عبواتها... فيديو
    دراسة: بروتين يحدث خلل إشاراته "مأساة" في جسم الإنسان
    "مكعب خشبي" صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    الودائع الدولارية, الودائع المالية, ودائع, اقتصاد, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    تداول الذهب عبر الإنترنت... إكسب الأموال من المنزل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك