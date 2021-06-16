النفط يواصل مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتوقعات تعافي الطلب

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 16 يونيو/حزيران، بعد تقرير المخزونات الأمريكية الذس تزامن مع تفاؤل بشأن تعافي الطلب على الخام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط تراجعت بـ7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يونيو الجاري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط بمقدار 4.2 مليون برميل، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

في حين أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل، بالإضافة إلى صعود الإنتاج الأمريكي من الخام إلى 11.200 مليون برميل يومياً.

وكان مسؤولو شركات "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيجورا" و"غولدمان ساكس" توقعوا خلال قمة "فاينانشيال تايمز" للسلع أمس، احتمالية صعود أسعار النفط بشكل إضافي خلال الفترة المقبلة، مع تراجع الاستثمارات الجديدة في القطاع وتعافي الطلب العالمي من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.9 في المئة ليسجل 74.67 دولار للبرميل . كما صعد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يوليوز بنحو 0.6 في المئة ليصل إلى 72.54 دولار للبرميل.