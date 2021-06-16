لماذا اشترت ألمانيا بيانات الملايين من مالكي الأصول في دبي؟

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن شرائها بيانات ضريبية من مصدر مجهول لـملايين الأشخاص الذين يملكون أصولا في دبي.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة المال الألمانية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح البيان أن الوزارة "حصلت على بيانات" في "شباط/فبراير" من "مخبر مجهول"، لتؤكد بذلك معلومة نشرتها مجلة "دير شبيغل"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكرت أن هذه البيانات تشمل معلومات عن ملايين الأشخاص من دافعي الضرائب في أنحاء العالم، وآلاف الألمان الذين يملكون أصولا في دبي.

وترغب سلطات الضرائب في ألمانيا، في الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود مصادر دخل غير مصرح بها، وممتلكات مجهولة للحكومة تابعة لأشخاص يسعون للتهرب من دفع الضرائب في بلادهم.

وأكدت الحكومة أنها قامت بتحويل هذه المعلومات إلى المناطق الألمانية بهدف "التدقيق فيها".

وبحسب تقارير صحفية، فإن الحكومة أنفقت مليوني يورو للحصول على هذه المعلومات القادمة في أسطوانة (سي دي).

تجتذب إمارة دبي، مثل كافة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات.