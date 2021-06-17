تجمع دول الساحل والصحراء يرحب بإطلاق أنبوب غاز بين نيجيريا والمغرب

رحب تجمع دول الساحل والصحراء بتصريح المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، يوسف عثمان، الذي أعلن فيه إطلاق مشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.

وأوضح التجمع، في بلاغ نشر يوم الأربعاء، أن هذا المشروع الكبير، الذي انخرط فيه بلدان عضوان في تجمع دول الساحل والصحراء، والذي ستستفيد منه حتما العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، يتماشى تماما مع رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وسيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى زيادة العرض من الغاز والكهرباء في إفريقيا.

كما أعرب تجمع دول الساحل والصحراء عن دعمه للمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية للطموح الذي لطالما عبرتا عنه من أجل تعزيز التكامل الإفريقي ورفاهية سكان بلديهما وكذا جميع شعوب منطقة الساحل والصحراء.

وكان المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية قد أعلن أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، بحسب ما نقل موقع 24saa.

وأكد، في حوار لصحيفة "نيجيرين نيوز دايركت"، أن الحكومة النيجيرية استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير.

وأعرب الملك المغربي والرئيس بوهاري عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.