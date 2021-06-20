تراجع واردات الصين من النفط السعودي

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الأحد، تراجع واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 21 في المئة في مايو/ أيار مقارنة بالعام الماضي.

وحسب "رويترز"، أفادت البيانات بأن حجم الشحنات من المملكة بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل/نيسان و9.16 مليون في مايو/أيار 2020.

ووفقا للبيانات فقد انخفضت أيضا الواردات من روسيا ، ثاني أكبر مورد للخام، إلى 5.44 مليون طن مقارنة بالشهر السابق وبما يوازي 1.28 مليون برميل يوميا.

وينسجم انخفاض الواردات من أكبر مصدرين مع التراجع السنوي لإجمالي واردات الصين من الخام نحو 15 في المئة إلى أقل مستوى واردات هذا العام.

كما هبطت الواردات من الإمارات 25 في المئة الشهر الماضي من مستوياتها قبل عام.

وبحسب الخبراء، قد يكون ذلك مؤشرا على مزيد من تباطؤ الشحنات من إيران عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام، وسط محادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وكانت الصين قد قبلت كميات قياسية من النفط الإيراني في أوائل عام 2021، على الرغم من العقوبات الأمريكية.