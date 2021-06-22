"أوبك+" تدرس زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من أغسطس

قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة "أوبك+"، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.

وتعيد منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو/ أيار وحتى يوليو/ تموز ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية مع تعافي الطلب من الجائحة. وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو.

وقال أحد المصدرين لوكالة "رويترز": "من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس آب" مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وبلغ خام برنت 75 دولارا لأول مرة منذ أبريل نيسان 2019 في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين حيال تعاف للطلب وتراجع المخاوف من عودة سريعة للخام الإيراني للسوق.