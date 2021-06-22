مصر ضيف شرف لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022...بعد قطر

أعلنت مؤسسة "روس كونغرس"، اليوم الثلاثاء، مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 في نسخته الـ"25".

وأكدت المؤسسة المنظمة للمنتدى في بيان، أن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف والسفير المصري لدى روسيا إيهاب طلعت نصر، ناقشا خلال اجتماع عقد في العاصمة الروسية، مشاركة مصر بصفة ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا الخطة التحضيرية للقمة الروسية الأفريقية، بالإضافة لاستئناف الحركة الجوية بين روسيا ومصر والتدابير الأمنية والإجراءات الوقائية المرتبطة بعملية استئناف الرحلات.

وقال المسؤول الروسي: "نقدر عاليا مساهمة مصر في عقد القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في عام 2019 برئاسة قادة البلدين. واليوم نبدأ الاستعدادات للقمة القادمة التي ستعقد في أكتوبر - نوفمبر 2022، في إحدى الدول الأفريقية، وفي هذا الشأن نعتمد أيضًا على مساعدة مصر الودية".

من جهته، أعرب السفير المصري عن اهتمام مصر بالتنمية الشاملة للعلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في منتدى العام القادم بصفة ضيف شرف كبير، وسيساهم بشكل مباشر في تعزيز التجارة.

وشارك الوفد المصري بشكل فعال في أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام. تحدثت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في المائدة المستديرة "روسيا - أفريقيا"، وكذلك في جلسة "إكسبو الدولي: التعاون الدولي - محرك التنمية المستدامة في العالم".

يذكر أن دولة قطر كانت ضيف الشرف لهذا العام في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في نسخته الـ"24".