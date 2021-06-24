انخفاض في أسعار النفط مع بقائه في أعلى مستوى خلال 3 سنوات ومؤشرات بالتعافي

هبطت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الخميس، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومة بالسحب في المخزونات الأمريكية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الألماني.

كما تلقت الأسعار الدعم من الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، الذي قد ينهي العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيراني، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض خام برنت 18 سنتا أو ما يعادل 0.24 في المئة إلى 75.01 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 75.78 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.23 في المئة إلى 72.91 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 73.61 دولار في وقت سابق.

وارتفع الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، أمس الأربعاء، لكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق على نحو طفيف.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في أول يوليو/تموز. وقال مصدران في "أوبك+"، يوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس/آب، لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

وكتب محللو "كومرتس بنك": "في ضوء المعنويات الجيدة والطلب القوي، من المرجح أن تجد "أوبك+" من السهل أن تعلن الأسبوع المقبل عن زيادة أخرى في الإنتاج، على الأقل لشهر أغسطس، دون المجازفة بالارتفاع الذي حققته أسعار النفط".