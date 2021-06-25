وكالة "فيتش" تقوم بتعديل تصنيف العراق الائتماني والمالي

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم أمس الخميس، عن تعديل تصنيف دولة العراق إلى حالة مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند درجة "B-".

وذكرت الوكالة في تقريرها، أن هذا التعديل يعكس النظرة المستقبلية لاستخدام العراق للاحتياطيات الأجنبية.

وتوقعت الوكالة انخفاض نسبة الدين الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74%، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80% على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق الائتماني.

وعبرت وكالة "فيتش" في تقريرها عن إمكانية استقرار الاحتياطيات الأجنبية العراقية في العام 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.