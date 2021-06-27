وزير مصري يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين أول يوليو

كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأحد، حقيقة ما يثار حول زياردة أشعار البنزين في بلاده بداية الشهر المقبل.

وحسب صحيفة الوطن المحلية، قال الملا أن هذا الأمر غير صحيح، حيث أن هناك في العموم لجنة لمراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر.

وتابع الملا أن اللجنة تضع أسعارها طبقا للأسعار العالمية للنفط، وسعر الصرف في مصر.

وأشار الملا إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية، جعلت أسعار البنزين بعيدة تماما عن زيادات متعلقة بالموازنة العامة.

وأكد الملا أن الطلب المحلي من السولار والبنزين سيتم تلبيتهما خلال عام 2023.

تصريحات الملا جاءت خلال زيارة وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى الإسكندرية.