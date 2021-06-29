الأردن يرفض قرضا من البنك الدولي... لا يخدم قطاع الزراعة

رفض الأردن مشروع قرض من البنك الدولي، وذلك لأن المشروع الذي اقترحه البنك الدولي لا يعود بالنفع على الزراعة الأردنية.

وقال وزير الزراعة الأردني، خالد حنيفات، إن الحكومة تعمل على التفكير في مشروع جديد، حسب موقع "عمون نيوز" الأردني.

واعتبر الوزير أن مشروع البنك الدولي لا يعود بالنفع على القطاع الزراعي الأردني.

وأشار حنيفات إلى مراجعة البنك الدولي للمشروع حاليا، لكي يتم خدمة القطاع الزراعي من خلاله.

ويقر البنك خلال الفترة بين 2020 و2022 مشاريع خاصة بالأردن، للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كورونا فى القطاع الزراعي.

وكان البنك قد وافق، في 25 حزيران/ يونيو من العام الماضي، على المشروع البالغ تكلفته 374 مليون دولار، وذلك بهدف تقديم مساعدات مالية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

ويهدف المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في 24 يونيو الجاري، لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من وباء كورونا في البلد العربي.