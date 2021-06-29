"سوناطراك": الجزائر جاهزة لاحتمال عدم تجديد المغرب لعقد أنبوب الغاز

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن حكار أكد خلال عرضه لحصيلة المجمع لسنة 2020 أن سوناطراك مستعدة للوفاء بالتزاماتها حتى لو ارتفع الطلب من إسبانيا على الغاز.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث ذاته إلى أن عقد امتياز أنبوب الغاز المار من المغرب ينتهي في 31 أكتوبر المقبل.

حكار.. الإمدادات الجزائرية نحو إسبانيا خاضعة لعقودhttps://t.co/FC97OnH6tT — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 29, 2021

من جهة أخرى، أوضح المدير العام للمجمع أن مغادرة شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية للجزائر جاء بسبب تحوّل نشاطها إلى الطاقات الجديدة.

وأضاف أن مغادرة الشركة البريطانية للجزائر سيكون بصفة تدريجية، مشيرا إلى أنه سيتم تعويضها بشريك آخر.

كما كشف المتحدث ذاته أن مجمع سوناطراك سيستلم مصفاة حاسي مسعود في سنة 2024، موضحا أن الشركة قامت برفع قدراتها في إنتاج مشتقات النفط لوقف الاستيراد.

وفي سياق آخر، قال المدير العام لسوناطراك إنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروع ضخم في مجال الصناعات البيتروكماوية بعد الانتهاء من دراسته