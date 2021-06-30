مخاوف الجائحة والتضخم تتسببان بهبوط الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع تضرر القطاعات المرتبطة بالاقتصاد، بفعل مخاوف حيال ارتفاع معدل التضخم وسلالة "دلتا" حتى مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر صعود نظيرتها في الولايات المتحدة لمستويات قياسية الليلة الماضية.

ونزل المؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المئة بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، وفقدت أسهم البنوك والطاقة والتعدين بين 0.3 و0.8 في المئة.

والمؤشر الأوروبي في سبيله لتسجيل أكبر مكسب بالنسبة المئوية في أول ستة أشهر من العام منذ 1998، لكن المعاناة المزدوجة من معدل التضخم المرتفع وانتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى عالميا أبطأت المكاسب في الآونة الأخيرة.

في حالة إغلاق المؤشر في الجلسة اليوم على هبوط 0.4 بالمئة أو أكثر، سيسجل أفضل أداء في ستة أشهر منذ 2019 فقط.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.4 بالمئة بعد إغلاق المؤشر ناسداك الأمريكي على مستوى قياسي في الجلسة السابقة، بحسب ما نقلت "رويترز".