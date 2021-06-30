تركيا ترفع أسعار الكهرباء للمستهلكين 15%

أعلنت جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية، أنها سترفع أسعار الكهرباء للمستهلكين 15% اعتبارا من يوم غد الخميس نظرا لارتفاع التكاليف.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن جمعية تنظيم سوق الطاقة، بحسب وكالة "رويترز".

ويقترب معدل التضخم السنوي في البلد الأوروبي من 17 في المئة.

يأتي قرار رفع أسعار الطاقة، على الرغم من افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العام الجاري جملة من المشاريع في مجال الطاقة والموارد الطبيعية بولاية مانيسا، غربي تركيا.

وأكد أردوغان في وقت سابق أن "تركيا ارتقت بفضل هذا التطور إلى المرتبة الأولى أوروبيا، والرابعة عالميا في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

يشار إلى أن الحكومة التركية عقب اكتشافها 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، في البحر الأسود خلال النصف الثاني من العام الماضي، بدأت تولي اهتماما أكبر بمشاريع الطاقة، وتحاول جعل البلاد مركزا لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وليس إنتاجها فقط.