هيئة الإحصاء الروسية: انخفاض البطالة في البلاد خلال مايو إلى 4.9 %

انخفض مؤشر البطالة في روسيا بحسب بيانات شهر مايو/آيار 2021 إلى 4.9 في المئة، وذلك بعد أن بلغت مؤشر 5.2 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.

موسكو - سبوتنيك. وتشير بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات": ""في أيار/مايو للعام 2021 تم تصنيف 3.7 مليون شخص في سن 15 عاما فأكثر على أنهم عاطلون (وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية)، وبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر في شهر مايو 4.9 في المئة (دون استثناء العامل موسمي)".

وعلى صعيد متصل، تسارعت وتيرة نمو مستوى الدخل الحقيقي في روسيا خلال شهر أبريل إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي من 1.8 في المئة في مارس.

وبالمقارنة مع شهر مارس 2021، ارتفعت الأجور الحقيقية في روسيا خلال شهر أبريل بنسبة 2.5 في المئة في الفترة من يناير إلى أبريل، كما ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي.

كما جاء في التقرير أن "متوسط ​​الأجور الإجمالية الشهرية لموظفي المؤسسات في أبريل 2021 بلغ 56614 روبل وزاد بنسبة 13.8 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".