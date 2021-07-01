قطر للبترول تبرم صفقة ضخمة لتزويد الصين بـ 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي

وقّعت شركة قطر للبترول صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي إلى الصين، التي تعد شريكا استراتيجيا لها في مجال الطاقة، تتضمن تزويد المحطات الصينية بـ 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات.

وقال الموقع الرسمي لشركة " قطر للبترول " إن الشركة أبرمت اتفاقية مع شركة "شل"، تتضمن تزويد الصين بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 10 سنوات.

ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ الصفقة لإمداد بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين، خلال يناير/ كانون الثاني 2022.

ولفت الموقع إلى قول وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه الاتفاقية تلبي جزءا من متطلبات عملاء شركة شل في الصين.

وتابع: "هذه الاتفاقية تعزز مساهمات قطر في تلبية احتياجات السوق الصينية الطاقة".

ولفتت الشركة إلى أن الكمية التي تعاقدت على توريدها للصين، يوفرها مشروع "قطر غاز 1"، الذي سيكون مملوكا لها بنسبة 100 في المئة بحلول يناير/كانون الثاني 2022.

قطر للبترول تزود الصين بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أعوام#قطر_للبترول #قطرhttps://t.co/4TMJkv6ykt pic.twitter.com/9muVeFzzlW — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) June 30, 2021

وتعد الصين شريكا استراتيجيا لقطر في قطاع الطاقة، ويصل إجمالي إمدادات الغاز القطري إلى الصين، من تعاقدات مختلفة إلى 12 مليون طن سنويا.