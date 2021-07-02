مصادر: مجموعة "أوبك +" تفشل في التوصل إلى اتفاق

أفادت مصادر بالوفود المشاركة في مباحثات "أوبك +" بأن الوزراء لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن مستقبل الاتفاق حول إمدادات النفط، وقرروا تأجيل المباحثات حتى الأسبوع المقبل.

موسكو- سبوتنيك. وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ قرار بتأجيل المفاوضات حتى يوم الاثنين المقبل".

هذا أكدت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" رسميا تأجيل المباحثات إلى الساعة 16:00 من عصر يوم الاثنين دون توضيح السبب.

وأجرى وزراء "أوبك +" مناقشات في مؤتمر عبر الفيديو لبحث خيارات تخفيف القيود إلى 400 ألف برميل يوميا خلال فترة أغسطس/ آب – ديسمبر كانون الأول.

كما بحث الوزراء إمكانية وجود شروط منفصلة للإمارات، وذلك بحسب ما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".

ويناقش وزراء "أوبك +" خيار تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس حتى ديسمبر، مع احتمال وجود شروط منفصلة للإمارات.

تتوقع منظمة "أوبك" حدوث عجز في المعروض النفطي بحلول شهر أغسطس/ آب ولبقية عام 2021 مع تعافي الاقتصادات من الوباء، مما يعني أن المنظمة وحلفائها سيكون لديهم فرصة لزيادة الإنتاج.

وتشير أحدث توقعات "أوبك" بشأن الطلب على خامها إلى أنه إذا ظلت مستويات الإنتاج كما هي، فإن إمدادات بلدان المنظمة ستقل عن مستوى الطلب المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، وسيتسع النقص إلى 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع.