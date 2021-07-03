وزير النفط العراقي: مناخ الاستثمار غير مناسب للحفاظ على المستثمرين في البلاد

وصف إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي، مناخ الاستثمار في بلاده بأنه غير موات للإبقاء على كبار المستثمرين.

ونقلت "رويترز" اليوم السبت، عن وزير النفط أن شركة "بي.بي"، تبحث فكرة الانسحاب من بلاده وإن شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت إشعارا رسميا يكشف عن رغبتها في بيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 لشركات صينية.

وتعليقا على هذه التطورات، ذكر الوزير أن البيئة الاستثمارية في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار.

وأشار إلى أن كل مستثمر إما يبحث عن سوق أخرى أو يبحث عن شريك آخر.

وذكرت مصادر في الوزارة أن هذه التصريحات أدلى بها الوزير خلال جلسة برلمانية في 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة النفط العراقية إن بغداد منحت مشروع تطوير مصفاة ذي قار لكونسورتيوم يضم عددا من الشركات الصينية.

وذكر بيان رسمي عن وزير النفط، إحسان عبد الجبار، أن المصفاة تضم وحدات إنتاجية متكاملة وستكون بطاقة 100 ألف برميل باليوم. وعبر الوزير عن أمله في توقيع العقد هذا الشهر.