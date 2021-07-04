مسؤولة مصرية: استقبلنا 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

كشفت مسؤولة مصرية، عن إجمالي عدد السائحين الذين استقبلتهم بلادها خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء هذا في تصريحات لغادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت شلبي إن عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد بلغ نحو 3.5 مليون سائح، خلال النصف الأول من 2021.

وأوضحت أن إيرادات قطاع السياحة تراوحت بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وفي العام الماضي، بلغت عائدات مصر من السياحة نحو 4 مليارات دولار، بتراجع بلغ 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، جراء وباء كورونا الذي ألحق ضررا بالغا بالقطاع.

وتوقعت المسؤول المصرية زيادة أعداد السائحين خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 45 و60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

كما توقعت أن يبلغ متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة حوالي 95 دولارا.

ويساهم قطاع السياحة بنحو 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر، حيث تعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي.

وفي مارس/ آذار 2020 أغلقت مصر الفنادق جراء أزمة كورونا، ولكن أعادت فتحها بعد شهرين تقريبا بنحو 25 بالمئة من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50 بالمئة.