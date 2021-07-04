مصر... الإعلان عن الموازنة العامة لعام 2021-2022

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2021.

جاء ذلك بعدما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم 74 لسنة 2021، الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021.

وحسب وسائل الإعلام المصرية، تأتي اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 2461014707000 جنيه (فقط وقدره اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وسـتون مليارا وأربعة عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1392506319000 جنيه (فقـط وقـدره تريليون وثلاثمائة واثنان وتسعون مليارا وخمسمائة وستة ملايـين وثلاثمائـة وتـسعة عشر ألف جنيه).

ووفقاً للقانون تقدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة 2021/2022 بمبلغ 1837722707000 جنيه (فقط وقدره تريليون وثمانمائـة وسـبعة وثلاثـون مليارا وسبعمائة واثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه).