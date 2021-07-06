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    في انتظار صفقة "أوبك +"... ما هو السيناريو الأفضل لروسيا؟

    © REUTERS / DADO RUVIC
    اقتصاد
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    جاء البيان الرسمي لوزارة الطاقة الإماراتية الصادر، يوم الأحد، أن اللجنة الوزارية في أوبك+ طرحت خيارًا واحدًا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022؛ وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج.

    وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان/أبريل 2022، ودولة الإمارات لا تمانع في تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر؛ ولكنها تطالب بمراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، "لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".

    ولا توافق المملكة العربية السعودية على موقف الإمارات. ما هو موقف موسكو من قضية حجم الإنتاج؟ وأي سيناريو للصفقة سيكون الأفضل بالنسبة للجانب الروسي؟ أخبر خبراء في قطاع النفط والغاز "سبوتنيك" عن هذا الأمر.

    يومي الخميس والجمعة، لم تتمكن أوبك + من اتخاذ قرار بزيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس/آب وتمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 بسبب موقف الإمارات. تصر أبوظبي على زيادة الإنتاج فقط بشرط أن ينمو المستوى الأساسي للإنتاج، وهو فردي للإماراتيين: من 3.168 إلى 3.8 مليون برميل في اليوم. وصف الجانب السعودي هذا بأنه غير مقبول: لا يمكن لدولة في التحالف الاعتماد على مستوى إنتاج فردي. في الوقت نفسه، سمحوا في الرياض بتجميد إنتاج النفط في أوبك + في غياب اتفاق في 5 يوليو/تموز.

    المخرج

    ما هي احتمالات الصفقة التي ستكون أكثر فائدة لروسيا الاتحادية، في حين أن الخلافات بين الإمارات والسعودية تعرقل الصفقة؟

    يعتقد ياروسلاف كاباكوف، مدير الاستراتيجية في شركة FINAM للاستثمار، أن الجانب الروسي مهتم على أي حال بتمديد الصفقة، بشروط السعودية في المقام الأول. بعد كل شيء، وضعت الرياض هذه الاستراتيجية بالتشاور الوثيق مع موسكو.

    وقال الخبير: "روسيا، مثل بقية دول أوبك +، مهتمة الآن بإيجاد نوع من الإجماع وتمديد الاتفاق. من الواضح أن الأسواق - المحلية والأجنبية - قد تعهدت بالفعل بزيادة بنحو 500 ألف برميل يوميًا. من المؤكد أن روسيا تدعم خطة الرياض. السيناريو الأكثر سلبية - إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على الأحجام، وإذا أصرت الإمارات على تنفيذ خطتها، فسيكون ذلك غير مربح.

    ماذا لو عادت إيران؟

    وبحسب الخبير، فإن الفائدة الرئيسية لمثل هذه الخطة لزيادة إنتاج النفط هي إمكانية إعادة النفط إلى السوق العالمية من إيران. خلاف ذلك، سيحصل السوق مرة أخرى على فائض من المواد الخام وانخفاض حاد في أسعار النفط.

    كيف ستستفيد روسيا؟

    في الوقت نفسه، لكل دولة مصدرة من اتفاقية أوبك + فوائدها وآفاقها الخاصة لزيادة إنتاج النفط. روسيا ليست استثناء.

    بدوره، أشار رئيس قطاع إدارة الطاقة في معهد الطاقة والتمويل، يوري ريكوف، إلى أن موسكو بحاجة إلى ارتفاع معتدل في الأسعار والمبيعات المربحة للمواد الخام.

    من المهم بالنسبة لروسيا أن تحافظ على مستوى كافٍ من أسعار النفط، لكن حتى لا تنمو أكثر من اللازم. يجب أن يكون هناك بعض التوازن بين ملء الموازنة والتحكم في العمليات في السوق العالمية. عندما تكون أسعار النفط مرتفعة للغاية، تصبح رواسب الصخر الزيتي مربحة. وهذا يستلزم زيادة في مستوى الإنتاج من الدول غير الأعضاء في التحالف. من ناحية أخرى، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إثارة تطور الطاقة "الخضراء" التي تحظى الآن باهتمام كبير. وقد يكون لذلك عواقب سلبية على المبيعات الروسية للمواد الخام في السنوات العشر القادمة. لذلك، سيكون من الأفضل الحفاظ على خطة النمو التدريجي للإنتاج التي تروج لها المملكة العربية السعودية.

    في الوقت نفسه، أكد ياروسلاف كاباكوف، يستمر الطلب على النفط في النمو - بناءً على نفس برنامج الاستقرار الذي تقوم به منظمة أوبك +. إذا تم تغييره، فقد تتغير أيضًا ديناميكيات النمو في أسعار النفط.

    يشير الارتفاع الحالي في الأسعار إلى أن الطلب على الهيدروكربونات ينمو بشكل ديناميكي. حتى وفقًا لتقديرات متحفظة، فإننا نرى معدل استهلاك فائق للمواد الخام، ويتفهم أعضاء التحالف النفطي هذا بشكل عام.

    في غضون ذلك، ينتظر المتداولون الجولة الثالثة من محادثات أوبك + بشأن المصير الإضافي للاتفاق للحد من الإنتاج. وانتهى الاجتماعان السابقان في 1 و 2 يوليو دون جدوى. ارتفعت أسعار النفط تحسبا للقرارات.

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